Valeria Piazza reveló que el Behcet volvió a manifestarse y que tuvo que adelantar su vuelo desde Colombia para recibir atención médica en Lima. (Foto: Instagram)
Valeria Piazza reveló que el Behcet volvió a manifestarse y que tuvo que adelantar su vuelo desde Colombia para recibir atención médica en Lima. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Valeria Piazza generó preocupación entre sus seguidores luego de contar que atravesó un complicado episodio de salud durante su reciente viaje a Colombia. La conductora explicó que comenzó a sentir un intenso dolor en todo el cuerpo y, al ser revisada por un médico, reveló que era el Behcet regresando después de casi 10 años.

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