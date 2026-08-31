Valeria Piazza generó preocupación entre sus seguidores luego de contar que atravesó un complicado episodio de salud durante su reciente viaje a Colombia. La conductora explicó que comenzó a sentir un intenso dolor en todo el cuerpo y, al ser revisada por un médico, reveló que era el Behcet regresando después de casi 10 años.

La ex Miss Perú relató que permaneció varios días alejada de las redes sociales mientras lidiaba con este problema. Según contó, se encontraba en Colombia cumpliendo compromisos laborales y decidió terminar sus grabaciones antes de regresar al Perú debido a la intensidad de los síntomas que estaba presentando.

“Estuve desaparecida por cuatro días en Colombia porque fui sintiendo un dolor intenso en todo el cuerpo que iba incrementando al pasar de los días. Terminé de grabar y adelanté mi vuelo para poder venir a la clínica en Lima”, contó Valeria a través de sus historias de Instagram.

Tras ser evaluada por los especialistas, Piazza confirmó que se trataba de una recaída del síndrome de Behcet, enfermedad que había sido diagnosticada años atrás y que, según su propio relato, volvió a manifestarse después de casi una década.

“Era el Behcet regresando a mi cuerpo después de casi 10 años. Fueron días de cortisona y de inmunosupresores para ‘apagar el fuego’, como dice mi reumatólogo”, explicó la conductora.

Valeria Piazza también confesó que decidió mantener en reserva su estado de salud mientras permanecía internada porque se encontraba nerviosa y no quería revivir el temor de la crisis que enfrentó años atrás. Sin embargo, aseguró que con el paso de los días comenzó a sentirse mejor y que la inflamación y el dolor fueron disminuyendo.

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“No lo conté porque estaba nerviosa y quería manifestar que esto no sería como lo que viví la última vez. El poder de la mente es poderoso y cada día sentía que bajaba la inflamación y este dolor insoportable. Gracias a Dios hoy (ayer) me dan de alta y no siguió avanzando”, agregó.

Finalmente, Valeria Piazza agradeció que la enfermedad no avanzó y destacó la importancia de mantener una actitud positiva durante los momentos complicados que le ha tocado enfrentar.