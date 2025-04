Unos se van, pero otros vuelven. La modelo Valeria Piazza fue anunciada como la nueva conductora del programa “América Hoy”, espacio al que regresa luego de dos años. Esta vez, la modelo llega para tomar el lugar de Millet Figueroa, quien es probable que regrese a Argentina para seguir desarrollando su carrera en dicho país.

Sobre su regreso, la exreina de belleza aseguró sentirse muy feliz de volver a trabajar al lado de Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila. Además, prometió que vuelve para divertirse “como siempre”.

“Regreso después de casi dos años (al programa). Qué emoción y felicidad. Ahora, voy a estar todas las mañanas para divertirnos como siempre. Han sido dos años largos (de ausencia), pero así es el destino y nos volvió a juntar”, contó Piazza.

“Nuestra amistad perdura en el tiempo”, añadió Piazza, quien hace un par de años vivió una emotiva despedida del programa.

Durante su participación en la reciente edición de “América Hoy”, Valeria Piazza habló del matrimonio de Alejandra Baigorria y se refirió a la polémica conversación que la ‘rubia’ sostuvo con Mario Irivarren, quien le reveló que llamaría a su expareja Vania Bludau.

“Fui a la boda. Estoy segura de que Ale no lo ha hecho con mala intención. Solo que le pareció incómodo estar en el mismo círculo (de baile con Onelia Molina y Vania Bludau). Me imagino que estaba nerviosa por la situación y por eso dijo: ‘No sé qué hacer’. No es que le estaba haciendo la ‘camita’ (a Mario)”, dijo Piazza.