Hace un par de días, Sergio Peña emitió un comunicado donde daba a conocer que está separado de su esposa Valery Revello, quien había evitado pronunciarse sobre su ‘ampay’ con joven surfista hasta ahora. La modelo compartió un post en sus stories de Instagram donde habló del hecho y confesó sus sentimientos para el futbolista peruano.

En su extensa carta, Revello aclara que nunca le faltó el respeto a su matrimonio con el futbolsita que milita en el Malmo de Suecia. Además, reveló que todavía ama al padre de su hija.

“Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo. Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos. Lo que la gente piensa y diga, ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros”, expresó.

“La historia atrás de esas imágenes es totalmente otra, así mi familia diga que no necesito aclarar, la haré en algún momento. Perdón a toda la familia por no responder”, agregó.

Valery Revello, esposa de Sergio Peña, emite comunicado tras ampay. (Foto: Instagram)

Por otro lado, la modelo y madre de la hija de Sergio Peña también se refirió a su viaje a Miami, ya que muchos especulaban que su salida del Perú se debía a las imágenes de su ampay en el programa “Amor y Fuego”.

“Mi pasaje a Miami está planeado hace dos semanas atrás y comprado hace 1 semana, nadie está huyendo y acá no hay ningún pacto para que un quede bien y el otro también, es la verdad y punto”, sentenció en su misiva.

