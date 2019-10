Vanessa Jerí contó en su cuenta de Instagram que se convirtió en madre hace unas semanas. Hay que recordar que al igual que el anuncio de su embarazo, la actriz utilizó la misma red social para contar detalles sobre todo el proceso de gestación.

“Quería contarles que hace unas semanitas di a luz y estamos infinitamente felices y enamorados. Todos estos meses llevé un embarazo maravilloso, teniendo el mismo estilo de vida (nutriendo mi cuerpo y el de mi bebé) haciendo ejercicios, trabajando y viajando... siempre activa”, inició el mensaje de Jerí.

En las siguientes líneas, la actriz recordó lo difícil que fue afrontar su embarazo, luego de la muerte de su madre, pero que supo reponerse a tiempo.

“Cuando mi mamita partió yo estaba gestando, fue un golpe y un impacto durísimo. Pero después de unos meses aquí me tienen fuerte, gracias a las oraciones. Ella debe de estar feliz y orgullosa , estoy segura que me guiará desde el cielo”, indicó la cantante en su publicación.

Vanessa Jerí también reveló que tuvo un poco de miedo al posparto y aprovechó para dejarle un consejo a sus seguidoras.

“Tengo que reconocer que le tenía un poco de ‘miedo’ al posparto, pero conociendo mi personalidad y carácter me dije ‘no le tendré miedo’ y no lo tuve o quizá no lo sentí porque mi mente comandó a mi cuerpo y así fue. No todas reaccionamos igual, paciencia, respeten sus emociones chicas”, dijo Vanessa.

En las líneas siguiente, Jerí admitió lo complicado que son la amanecidas en los primeros días, pero que lo importante es “levántense felices y con actitud”.

“Recuerden que no hay nada más hermoso que tener a tu bebé en brazos que todo esto es un proceso temporal, qué pasará, disfrútenlo”, sostuvo la actriz.

Finalmente, Vanessa Jerí dijo estar feliz con la elección del padre de su bebé y que ambos son “un gran equipo”, además de agradecer las sugerencias de su familia, sobre todo, el de su fallecida madre.

"’El día que decidas tener un hijo, haces una pausa en tus actividades y te dedicas a la crianza, porque no hay mejor nana que la propia madre’, al comienzo me rehusaba aceptarlo porque siempre he sido una mujer independiente y muy trabajadora, pero aquí me tienen 24/7 con un trabajo distinto pero hermoso”, finalizó Jerí.

Como era de esperarse, la publicación de la cantante, acompañada de varias fotos de su etapa como gestante, logró una gran cantidad de “me gusta”, además de cientos de comentarios.