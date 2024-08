La modelo peruana Vanessa López se pronunció sobre su participación en las presuntas agresiones que Pamela López denunció por parte de su expareja, el futbolista Christian Cueva, durante una celebración en la discoteca Qiu, en Lince, el pasado 8 de junio.

Según la versión de Pamela, Cueva llegó al local nocturno alrededor de las 3:30 a.m. para confrontarla por un supuesto pretendiente, a quien habría golpeado rompiéndole la nariz y boca. Posteriormente, jaloneó a Pamela del cabello, para luego seguirla hasta su domicilio, donde, según el testimonio, intentó agredirle frente a sus hijos.

Pamela afirmó que Vanessa López fue testigo de los ataques en la discoteca. “Me has jalado los cabellos delante de toda la discoteca. Vanessa López, todo el mundo ha visto que me has jalado los pelos”, declaró entre lágrimas.

Las palabras de Vanessa López





Tras haber sido mencionada en el incidente, Vanessa López aclaró su versión en una entrevista con “Todo se filtra”. Si bien confirmó que ayudó a Pamela durante el momento tenso, negó conocer los detalles completos de lo ocurrido. “Eso fue en una discoteca. La verdad, te soy sincera, no sé por qué me mencionaron a mí”, comentó Vanessa.

La modelo relató que decidió intervenir al notar que Pamela estaba visiblemente afectada. “Yo sí metí a Pamela a mi box porque la vi mal, estaba nerviosa, alterada y llorando. Le dije que pasara a mi box, la senté y le ofrecí un vaso con agua hasta que llegaran sus amigas. Eso fue todo lo que yo recuerdo”, explicó.

Vanessa López niega ser amiga de Pamela López





Pese a haber sido señalada como testigo, Vanessa insistió en que no tiene información adicional sobre el incidente. “Sabía que era un tema con su esposo, pero más allá de eso, no sé”, aclaró.

Además, enfatizó que no mantiene una relación cercana con Pamela. “No es mi amiga, ni siquiera la conozco personalmente. Obviamente sabía quién era, pero nunca me la presentaron”, concluyó.