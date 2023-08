Carlos Barraza rompió en llanto durante una entrevista en el canal de YouTube del ‘Flaco’ Granda, con quién hablo sobre diversos temas en los que se ha visto involucrado en los últimos años. Ante ello, Vanessa López, su exesposa, arremetió contra el popular ‘Tomate’ y aseguró no creer en sus palabras.

“Ni siquiera me he molestado en verlo completo porque ya sé cómo es él. Es como un spoiler para mí. Ya sé cómo es Carlos, ya sé que se iba poner a llorar, a hacer su mea culpa número mil, no sé si aún hay gente que le cree”, comentó.

Por otro lado, indicó que no quiere volver a ver a su expareja y que viene coordinando con su hermana para que sea ella quien se encargue de entregarle a su menor hija cuando le toque sus visitas. Agregó que se encuentra preocupada por la última demanda de ‘Tomate’, pues cree que las autoridades le quiten a su pequeña.

“Yo creo que no sabe ya con qué molestarme o quererme poner mal o perjudicarme, no tiene de dónde agarrarse, o sea ¿qué está buscando? ¿que vengan, nos hagan problemas y nos terminen quitando a nuestra hija a los dos por problemáticos? no entiendo qué busca con todo esto”, expresó.