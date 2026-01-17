Escuchar
(2 min)
La modelo despertó críticas por participar como invitada en 'La Casita', el espacio exclusivo dentro del concierto de Bad Bunny | Foto: Instagram / Archivo GEC / Composición EC

La modelo despertó críticas por participar como invitada en 'La Casita', el espacio exclusivo dentro del concierto de Bad Bunny | Foto: Instagram / Archivo GEC / Composición EC

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La modelo despertó críticas por participar como invitada en 'La Casita', el espacio exclusivo dentro del concierto de Bad Bunny | Foto: Instagram / Archivo GEC / Composición EC
La modelo despertó críticas por participar como invitada en 'La Casita', el espacio exclusivo dentro del concierto de Bad Bunny | Foto: Instagram / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Vanessa López, modelo conocida por su anterior romance con el cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza, utilizó sus redes sociales para responder a las críticas por su participación en ‘La Casita’, el espacio más exclusivo del concierto de Bad Bunny, que realizó el pasado viernes 16 en el Estadio Nacional de Lima.

Vanessa López responde a críticas por participar en ‘La Casita’ de Bad Bunny: “Hablen lo que hablen”
Farándula

Vanessa López responde a críticas por participar en ‘La Casita’ de Bad Bunny: “Hablen lo que hablen”

Jefferson Farfán asistió al concierto de Bad Bunny con Xiomy Kanashiro y su hija mayor
Farándula

Jefferson Farfán asistió al concierto de Bad Bunny con Xiomy Kanashiro y su hija mayor

Natalie Vértiz deja la conducción de “Estás en Todas” por “nuevas tareas y caminos”
Farándula

Natalie Vértiz deja la conducción de “Estás en Todas” por “nuevas tareas y caminos”

Melissa Klug revela que Samahara Lobatón se niega a denunciar a Bryan Torres por agresión
Farándula

Melissa Klug revela que Samahara Lobatón se niega a denunciar a Bryan Torres por agresión