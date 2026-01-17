Vanessa López responde a críticas por participar en ‘La Casita’ de Bad Bunny: “Hablen lo que hablen”

Vanessa López, modelo conocida por su anterior romance con el cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza, utilizó sus redes sociales para responder a las críticas por su participación en ‘La Casita’, el espacio más exclusivo del concierto de Bad Bunny, que realizó el pasado viernes 16 en el Estadio Nacional de Lima.

De ese modo, acompañada por sus amigas, López minimizó los comentarios negativos de usuarios que cuestionaron el comportamiento de las invitadas durante la presentación del puertorriqueño.

Y es que, la controversia se originó después de que diversos videos viralizados en TikTok y X (antes Twitter) mostraran a modelos e influencers peruanas en el escenario, quienes, según los usuarios, intentaban acaparar el protagonismo, estorbando al artista.

¿Cuál fue la respuesta de Vanessa López?

Ante los cuestionamientos, López respondió utilizando sus redes sociales, indicando sentirse satisfecha por la experiencia durante el concierto de Bad Bunny, como parte de su gira ‘Debí tirar más fotos’ 2026.

Por ello, a través de sus historias de Instagram, la influencer compartió una fotografía de las pulseras que validaban su ingreso preferencial. “Así hablen lo que hablen. Estuvimos en la ‘Casita’”, escribió López.

En una publicación posterior, la modelo insistió en que las críticas no empañaron su experiencia personal ni la de su grupo de amigas. “Nadie nos quita lo bailado y lo lindo que la pasamos”, sentenció.

A pesar del entusiasmo mostrado por las invitadas, entre las que también se encontraban su amiga Gabriela Alava, la percepción del público fue mayoritariamente desfavorable.

Los seguidores del ‘Conejo Malo’ expresaron su malestar por lo que consideraron una falta de organización en dicha zona. “Perú fue la peor casita, esta vez no fuimos clave” y “¡Déjenlo pasar, por Dios!”, fueron algunos comentarios.

El concierto de Bad Bunny reunió a figuras como Brunella Horna, Richard Acuña, Melissa Paredes y Natalie Vértiz, esta última quien, junto a su esposo Yaco Eskenazi, participó en ‘La Casita’, que a diferencia de otras figuras, generó aceptación de los fans.

Natalie Vértiz participó en La Casita de Bad Bunny junto a su esposo, Yaco Eskenazi, con quien bailó al ritmo del cantante | Foto: Instagram

Cabe precisar que el artista se presentará esta noche, sábado 17 de enero , en su segunda y última fecha en el coloso de José Díaz, donde se espera un despliegue igual de masivo.