Vanessa López confesó en ‘La Casa de Magaly’ que Carlos ‘Tomate’ Barraza, padre de su pequeña, le pide un hijo varón a pesar de que no están juntos. Esta revelación se dio en medio de una charla entre ella, Renzo Spraggon y Samahara Lobatón.

Esto se dio cuando la hija de Melissa Klug comentó sobre los hijos y las exparejas; a lo que Vanessa hizo la revelación que dejó con la boca abierta a más de uno. Pues como se recuerda, ella y ‘Tomate’ Barraza tienen constantes peleas mediáticas.

“‘Tomate’ hasta ahora me sigue pidiendo un hijo hombre, y yo ya no estoy con él. Siempre que puede me hace el pedido. Y yo solo atino a reírme, es un tema al cual no le he tomado atención”, indicó la modelo.

Como se recuerda, Vanessa López y ‘Tomate’ Barraza estuvieron casados dos años y en el 2018 decidieron divorciarse. Según indicó la modelo, la separación se dio principalmente por la poca confianza que tenía en el salsero ya que le habría sido infiel en varias oportunidades.