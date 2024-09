La mediática Vanessa López y su expareja, Jhonny Silva, fueron vistos juntos nuevamente tras haber puesto fin a su relación en medio de peleas y acusaciones de infidelidad. En esta ocasión, la pareja fue captada paseando en el lujoso auto de Silva, para luego protagonizar un nuevo escándalo en la vía pública. Según testigos, algunos vecinos de La Molina reclamaron al empresario por el ruido que su vehículo generaba durante la madrugada, lo que desencadenó una confrontación.

De acuerdo con las imágenes difundidas por “Magaly TV, la Firme”, Silva conducía su costoso Lamborghini, adquirido por 400 mil dólares al contado, con Vanessa como copiloto. A las 3:30 de la mañana, estacionaron el auto frente a una zona residencial, donde Silva habría querido presumir haciendo rugir el motor en plena madrugada, lo que despertó a los vecinos, quienes salieron a reclamar.

“Son las 4 de la mañana, me has despertado. Estás con una señora que solo te utiliza por tu plata”, expresó un vecino, molesto por el escándalo. Vanessa respondió en defensa de Silva: “¿Tienes algún problema con mi amigo?”, a lo que otra vecina replicó: “¿Te parece que no es un problema no dejar dormir a medio barrio?”. López, despreocupada, contestó: “¿Por eso estás haciendo problemas? ¿Qué hago si el carro suena así?”.

Tras la discusión, Silva decidió retirarse de aquella vía, para ubicarse en otro ingreso de la residencial, donde finalmente dejaría su vehículo para ir caminando hacia la casa de Vanessa, para quedarse toda la noche y salir al mediodía, ocho horas después, para luego ser abordado por los reporteros de Magaly, a quienes no dio alguna declaración. Por su parte, López tampoco se pronunció.