El reciente testimonio de Pamela Franco volvió a encender uno de los episodios más tensos de la farándula local: su polémica entrevista con María Pía Copello, en la que ofreció disculpas públicas a Pamela López tras el escándalo de infidelidad con Christian Domínguez.

En una conversación con la periodista Verónica Linares, la cantante aseguró sentirse “emocionalmente destruida” en aquel momento y sostuvo que dicha participación estuvo completamente “pauteada”, dejando entrever que la producción le habría exigido seguir un guion que no reflejaba sus verdaderas palabras.

Las declaraciones de Franco —quien dijo que terminó “diciendo todo lo que me pautearon”— generaron revuelo inmediato en redes sociales al insinuar manipulación mediática en un momento en el que su vida personal estaba en crisis.

Revelan que Pamela Franco sí decidió lo que dijo en entrevista con María Pía. (Foto: Captura/MQM)

Pamela afirmó que solo su llanto fue genuino y que se dejó guiar por el equipo del programa debido a su frágil estado emocional. Sin embargo, su versión fue desmentida con contundencia por Vanessa Pumarica, su exmejor amiga, quien apareció en Magaly TV La Firme para aclarar que nada de lo dicho por la cantante sería cierto.

Pumarica, testigo directa del detrás de cámaras de aquella entrevista, señaló: “Hay verdades que no se pueden ocultar” . Recordó episodios que marcaron el deterioro de la credibilidad de la artista —como las llamadas tripartitas, el yape de S/280 y los desencuentros con Pamela López— y afirmó que la historia siempre estuvo muy lejos de lo que Franco intenta reconstruir. “No puedes negar lo innegable” , sentenció.

Según su testimonio, nadie obligó a Pamela a decir frases específicas ni a repetir un guion, incluida la recordada declaración en la que aseguraba que Christian Domínguez era “el amor de su vida”.

“Yo estuve ese día, fui con ella al programa. El canal y la productora solo le dijeron que lo del 2018 ya había pasado, que, como era un espacio familiar, debía asumir su error para limpiar su imagen. Todo lo que dijo salió de ella. En ningún momento vi una pauta ”, afirmó.

Examiga de Pamela Franco desmiente que su disculpa en TV haya sido “pauteada”. (Foto: Captura/YT/Magaly TV: La Firme)

El relato de Pumarica desmonta la nueva narrativa de la cumbiambera, quien afirma que actuó bajo presión. Para la exconfidente, la reciente postura de Franco responde a un intento de mostrarse como víctima después de mucho tiempo. “La victimización no va. En vez de aclarar, oscureció. Lo que está hablando ahora es su ego ”, criticó.

La conversación, además de desmentirla, expuso la ruptura definitiva entre ambas. Pumarica dejó entrever que Franco estaría mal asesorada y que sus declaraciones solo agravan su situación pública. “A veces, la prisa por querer limpiar una imagen termina dejando más huellas”, advirtió.