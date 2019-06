¿Vanessa Terkes aspira a un cargo político?

Vanessa Terkes y George Forsyth se casaron en setiembre del 2018 haciendo un alto a la campaña política en la que se encontraba el entonces candidato a la alcaldía de La Victoria. Ocho meses después, la pareja anunció su separación definitiva, entre revelaciones de violencia psicológica y presunciones de infidelidad.

En entrevista con Milagros Leiva, la actriz aseguró que pese a la separación continuará con la labor social que inició en el distrito de La Victoria, a favor de los más necesitados.

Vanessa Terkes sobre denuncia a George Forsyth

"Voy a seguir (con la labor social), no voy a dejar a la mitad lo que empecé. Me encanta ayudar y ahora voy a ayudar más", sostuvo la actriz.

Descartó, además, que su afán de continuar en el camino de la labor social tenga un interés político, como se especuló en algún momento.

"No voy a entrar a la política, eso nunca", sostuvo, para luego destacar que el poder que obtuvo George Forsyth al asumir la alcaldía de La Victoria, lo mareó.

"A mí parecer, el poder lo mareó (a George). Ahora creo que no lo conozco, ya no sé quién es, no tengo idea", remarcó la actriz.



