Vanessa Terkes asume nuevos retos: "Estoy súper bien"

Vanessa Terkes está renovada. Tras dejar en el pasado los difíciles momentos que vivió con su ex pareja George Forsyth, enfoca sus energías en construir nuevos retos personales y profesionales.

►Vanessa Terkes reaparece tras separarse de George Forsyth: "No guardo rencor en mi vida"



►Vanessa Terkes a Ricardo Gareca: "Dirige mi vida amorosa, por favor"



"Estoy súper bien, cada etapa que uno pasa, la pasa por algo. Dios está conmigo, me conoce, sabe cómo soy", comentó la actriz en entrevista con "En boca de todos".

"Soy una mujer valiente, la vida no es fácil, pero tampoco complicada. Las cosas las puedes tomar de dos maneras: para aprender o hundirte", remarcó la actriz.

Vanessa Terkes en entrevista con "En boca de todos". (Video: América TV)

Y Vanessa ha decido aprender de los momentos difíciles. "Estoy llena de amor y ese tema no me preocupa. Mi mente está súper ocupada. No estoy saliendo o conociendo gente. Me estoy dando tiempo a mí, estoy trabajando y estudiando bastante. Estudio diseño de modas e interiores", remarcó.