Vanessa Terkes se pronuncia tras ser captada con hombre misterioso

Tras el fin de su relación con George Forsyth, Vanessa Terkes no había sido vista con ninguna otra persona en circunstancias románticas. Eso cambió y fue captada en Oxapampa con un hombre.

Sin embargo, la expareja de George Forsyth decidió romper su silencio y salió al frente para aclarar el tema e indicar que sigue soltera.

“Estoy bien. Tranquila, soltera, viajo mucho a provincia a trabajar, gracias a Dios. Bailo con todo mundo, no con una persona en particular. En realidad hago lo posible por bailar”, dijo Vanessa en comunicación telefónica con el programa "¡En exclusiva!".

“Me divierto, me la paso bien, conozco gente. Me tienen mucho cariño, me reciben muy bien. El corazón ahorita está bajo muchas llaves, tranquilo”, aclaró.

Como se recuerda, la actriz estuvo en el ojo de la tormenta luego que se conociera que denunció por violencia psicológica a su aún esposo, el alcalde de La Victoria George Forsyth.