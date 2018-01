La actriz Vanessa Terkes narró cómo fue la romántica pedida de mano que le hizo el futbolista George Forsyth. La pareja se casará en septiembre de este año en boda religiosa.

"Me dijo: 'Sabes que me quiero casar contigo'. Y yo le respondí que no ande de hablador, porque lo ponía en el chat del grupo que teníamos de 'El Dorado'. Y respondió que era todo, menos hablador'", contó Vanessa Terkes sobre las intenciones matrimoniales del deportista.

La protagonista de producciones como "La Tayson, corazón rebelde", "El Pantera" y "Tormenta de Pasiones" contó que el 3 de enero de 2018, Forsyth le propuso que sea su esposa.

"Así que el 3 de enero se arrodilló en la orilla de una playa hermosa de Tulum, sacó un anillo y me preguntó: '¿te casas conmigo?'. En Perú, terminando el programa se me declaró", comentó la actriz que actualmente radica en México.

Vanessa Terkes también dio a conocer detalles del vestido que lucirá en su boda.

"Amigos de acá (México) me están sugiriendo algunos diseñadores y de Lima, igual. El color de mi vestido será perla o blanco", sostuvo la actriz en entrevista con el diario "Trome".

En enero de 2018, Vanessa Terkes reveló que Forsyth le pidió la mano y destacó la nobleza del deportista.

"Lo amo y me voy a casar", declaró Terkes. "George es un buen muchacho y espero que siga así conmigo, se porta bien. Me encanta porque es noble y tiene buen corazón", continuó la actriz de 39 años, quien dijo que, de momento, el deportista la acompañará en México, pues ella está terminando de grabar una telenovela.