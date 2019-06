Vanessa Terkes: "Cuando empezó la campaña, George era otra persona"

Por medio del programa de Milagros Leiva, la actriz Vanessa Terkes brindó detalles sobre la relación que tuvo con el alcalde de La Victoria; George Forsyth.

La conductora dijo que se casó con el ex futbolista porque lo vio muy comprometido con la gente durante la campaña política que realizó antes de convertirse en alcalde; sin embargo, tras ganar las elecciones todo cambió.

“Cuando empieza lo de la campaña él era otra persona totalmente, con todo mundo se portaba igual y se portaba lindo, entonces me caso. Él en campaña me decía que tendríamos un tiempo para nosotros, pero no fue así”, manifestó Vanessa Terkes.

“… En todos mis audios con George, cuando empiezo a descubrir la manipulación, yo jamás le digo trabajas mucho. Mi reclamo es que no me da ni un tiempo y él prefiere ir a tomar con sus amigos. Yo le llegué a decir: ¿te casaste conmigo por la campaña?”, agregó.

Asimismo, confirmó las declaraciones de su abogada, quien dijo que George Forsyth comparó en la intimidad a Vanessa Terkes con sus ex parejas.

“(¿Te comparó en la intimidad con sus ex parejas?) Sí, y una vez se ganó una cachetada por eso. Es horrible. Me decía que era una porquería y que no servía para nada. Hubiera preferido que me tire un puñete porque la herida física sana”, reveló la modelo.

Vanessa Terkes sobre denuncia a George Forsyth

Por otro lado, sobre su decisión de denunciar a George Forsyth, Vanessa Terkes dijo que no tiene ningún interés económico.

“A mí la municipalidad nunca me dio un sol, la plata que ganaba la usaba para mis taxis u otras cosas… Mi interés por denunciarlo no es por plata. No me interesa su plata, en mi denuncia no pido un centavo”, manifestó la actriz en entrevista para Milagros Leiva.