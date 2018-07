Vanessa Terkes y George Forsyth disfrutan de cada momento que pasan juntos, mientras inician los preparativos de su boda, cuya fecha ya se dio a conocer.

La actriz peruana, además de revelar detalles de los preparativos del enlace civil y del religioso, anunció que el civil se concretará en agosto.

"Este lunes arrancamos con todos los preparativos para ambas ceremonias. La que tengo encima es la civil, porque nos casamos en 'la rica Vicky' este 11 de agosto a las 7 de la noche. Será un poco más íntima, pero igual la compartiré con todos", indicó Vanessa Terkes en entrevista con el diario "Trome".

Adelantó que los vestidos que lucirá tanto en su boda civil como en la religiosa serán diseños de la peruana María Lucía Privat.

"María Lucía Privat está diseñándome los vestidos, estamos corriendo contra el tiempo porque hay que sacar los papeles, ir a las charlas de la iglesia, confirmarnos, pasar los exámenes médicos, mil cosas, pero todos los días me repito que todo saldrá bien. George y yo no teníamos idea de que, para casarnos por iglesia, primero había que casarse por civil", remarcó Terkes.

Asimismo, la actriz reveló que la canción que bailará junto a Forsyth en la cena de su boda religiosa será "Abrázame muy fuerte", tema del destacado artista mexicano Juan Gabriel.

ROMÁNTICA PEDIDA DE MANO

A inicios del 2018, Vanessa narró cómo fue la romántica pedida de mano que le hizo el ex futbolista George Forsyth.

"Me dijo: 'Sabes que me quiero casar contigo'. Y yo le respondí que no ande de hablador, porque lo ponía en el chat del grupo que teníamos de 'El Dorado'. Y respondió que era todo, menos hablador'", contó Vanessa Terkes sobre las intenciones matrimoniales del deportista.

La protagonista de producciones como "La Tayson, corazón rebelde", "El Pantera" y "Tormenta de Pasiones" contó que el 3 de enero de 2018, Forsyth le propuso que sea su esposa.