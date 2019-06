Vanessa Terkes: los motivos que gestaron la separación

Vanessa Terkes reveló escabrosos pasajes de su vida al lado de su aún esposo, George Forsyth. Entre lágrimas, la actriz aseguró que el burgomaestre de La Victoria cambió drásticamente su comportamiento una vez que asumió el cargo edil.

En entrevista con Milagros Leiva, para ATV, Terkes, de 41 años de edad, aseguró que entre los motivos del fin de su relación con Forsyth destacan los celos, humillaciones y constantes salidas del burgomaestre con amigos.

COMPARACIONES



Vanessa reconoció que haber sido comparada con ex parejas en la intimidad, generó su ira, al punto de tener una reacción violenta contra Forsyth.

"En sus insultos está la violencia psicológica. Sí me comparaba con ellas (con sus ex parejas) y una vez se ganó una cachetadón por eso. Un día me dijo que no servía para nada", declaró la actriz.

SOSPECHA DE INFIDELIDAD

​

Aunque aclaró que no tiene pruebas, Vanessa considera que George le habría sido infiel, ya que recibió comentarios al respecto.

“Yo cuando me entero –y es algo que no puedo probar, pero nunca lo negó- él estuvo con prostitutas colombianas en un karaoke y lo veo saliendo en un programa (…) Él solo me dijo: ‘¿Qué te pasa?”, sostuvo Vanessa Terkes.

"Ya me venían contando muchas cosas. Y el día que le vi sin el anillo, le pregunté. Me dijo: 'Eres bruta, no entiendes'". No tuvo ninguna consideración conmigo. Entonces, le devolví el anillo, y le dije: 'no va más'. Al día siguiente mandé el comunicado", agregó.



Vanessa Terkes reveló que el padre de George Forsyth le dijo: "¿Tu sabes que esto es por campaña, verdad?"

RADICAL CAMBIO

​

Vanessa asegura que George Forsyth -repentinamente- dejó de ser el hombre amoroso y detallista del que se enamoró . Y cree que el radical cambio responde al poder que asumió tras ganar las elecciones municipales de La Victoria.

"Es la primera vez en mi vida que tengo una relación en la que llego a sentirme tan mal. El papá y él están tan cegados con el poder que no sé cómo pueden reaccionar. Pasaba una moto y tenía miedo", reveló la actriz.

"George cambió tanto, que ya no lo conozco, no sé quién es. El hombre que me enamoré era diferente", acotó. ​

VIOLENCIA PSICOLÓGICA



Vanessa asegura que está recibiendo ayuda psicológica para poder superar el daño causado por parte de George Forsyth, quien habría atentado contra su autoestima.

"No me ha pegado, pero ha jugado con mi mente y me ha hecho sentir menos. Me ha mareado psicológicamente.... Habían días que no podía dormir porque quedaba con él y no llegaba, dejé de comer. Me llegó a confundir mucho y loca no estoy. Ha venido un doctor de una clínica a verme, a darme una pastilla, para que termine en algo peor", sostuvo la actriz.

SE ACABÓ EL AMOR



El gran amor que llevó a Vanessa a aceptar en matrimonio al burgomaestre de La Victoria, se terminó y no hay lugar para una reconciliación.

"No lo quiero ni ver, no le creo nada. El perdón seguro va a llegar, pero ya no sigo enamorada de él, mi corazón lo fue destruyendo de a poquitos", subrayó.



​