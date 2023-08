Vanessa Terkes habló en el programa de YouTube ‘Café con la Chevez’ confirmó que el juicio que mantiene con su exesposo George Forsyth se reabrió. Como se recuerda, el exalcalde de La Victoria resaltó en el 2019 que la demanda por violencia familiar fue archivada.

“Todavía no termina ese juicio, se reabrió, me llegó notificación que sancionaron al juez que dictaminó eso y se reabrió el caso. Me llamó mi abogada, yo quería echarle tierrita, pero, en este tipo de juicios, la persona no puede abandonar el juicio porque muchas veces la persona es atacada por su agresor para que abandone el juicio”, dijo al mencionado medio.

Tras ello, indicó que no quiere saber nada de Forsyth ya que quiere olvidar el pasado. Asimismo, aseguró que hasta ahora no mantiene contacto alguno con él.

“En ese momento me dolió, por Diosito, que le prometes cosas, pero en líneas generales no me genera nada. No me lo he vuelto a encontrar, y si me lo encuentro no sé si lo saludaría, pero creo que lo trataría como una persona más”, sostuvo.