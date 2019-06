Vanessa Terkes: "El papá de George estaba obsesionado con la separación de bienes"

En entrevista con un programa de noticias, la actriz Vanessa Terkes buscó ponerle fin a las especulaciones en torno a su denuncia que entabló contra su todavía esposo, George Forsyth, al que acusa de maltrato psicológico.

Asimismo, dijo que el padre de George Forsyth, Harold Forsyth, le decía que ella debía permitir que el ex futbolista tenga “su espacio” para –presuntamente- estar con otras mujeres.

“El papá me dijo: ‘Tu sabes que él (George Forsyth) puede tener su 'oficinita' en la Municipalidad para cualquier 'escapadita' porque uno se cansa del pollo a la brasa, como diciendo que va a tener a otras”, reveló la modelo.

"En algún momento también me dijo: ‘¿Tú sabes que esto es para la campaña, verdad?’ se metía a nuestro cuarto y golpeaba la puerta a las 6 de la mañana y gritaba: ‘Ya, hora de hacer campaña’. El papá estaba obsesionado con que firme la separación de bienes”, agregó Vanessa Terkes.

Por otro lado, Vanessa Terkes dijo que intentó salvar su matrimonio; sin embargo, el ex futbolista cambió mucho su actitud.

“Él no era la persona que pensé que era, coherente con las cosas que había dicho que iba a hacer y con lo que hacía. Cambió totalmente, solo iba a tomarse la foto, ya no es que lo ves con la gente”, conto a Milagros Leiva.

“Cambió con la gente, conmigo. Me sentía que no valía ni miércoles, sentía que lo que estaba haciendo estaba mal porque no quería pelear con él porque quise salvar mi matrimonio porque se lo prometí a Dios, nunca he faltado a una promesa a él. Por eso yo regreso”, agregó Vanessa Terkes.