Vanessa Terkes rompió su silencio y contó detalles de su relación con Milovan Radovic, productor y exesposo de la periodista Juliana Oxenford. Durante su aparición en “Magaly TV, la firme”, la actriz contó cómo se produjo el primer acercamiento entre ambos y qué fue lo que llamó su atención.

Según explicó Terkes, el encuentro no comenzó como un interés romántico. Una amiga le compartió su número telefónico a Radovic debido a un asunto relacionado con una labor social. En aquel momento, ninguno de los dos se conocía personalmente y su comunicación se produjo inicialmente por ese motivo.

“Es un buen padre... no había nada que ocultar, nos conocimos porque una amiga le pasó mi teléfono y él me había escrito para que él ayudara con un tema social, lo hicimos. No nos conocíamos de nada, nunca nos hemos visto la cara... me pareció interesante”, relató la actriz durante la entrevista.

Vanessa Terkes rompió su silencio y contó detalles de su relación con Milovan Radovic, productor y exesposo de la periodista Juliana Oxenford. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

La conversación cambió de tono cuando Magaly Medina mostró imágenes de Radovic durante el programa. Vanessa Terkes no ocultó su entusiasmo al verlo y aprovechó para destacar las cualidades que más valora de su actual pareja, entre ellas su inteligencia, cariño y dedicación como padre.

“¡Míralo qué lindo es!”, comentó la actriz al observar las fotografías del productor. Su reacción evidenció la cercanía que actualmente mantiene con Radovic, con quien hizo pública su relación recientemente.

Terkes también fue consultada por las publicaciones que Juliana Oxenford había compartido en redes sociales y que algunos usuarios interpretaron como indirectas hacia su expareja y la actriz. Vanessa evitó asumir esa interpretación y señaló que no considera que la periodista continúe afectada por una relación que terminó hace tiempo.

Vanessa Terkes contesta a Juliana Oxenford y saca cara por su relación con Milovan Radovic. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

“Puede repostear, pero no necesariamente es por él... Juliana no es una persona tonta, yo no creo que después de dos años siga colgada de una relación... ya pasó mucho tiempo, no tiene cara de resentida, se le ve contenta”, sostuvo.

Finalmente, Vanessa Terkes dejó claro que no conoce personalmente a Juliana Oxenford y prefirió no profundizar en su relación pasada con Juan Sheput. La actriz explicó que hablar sobre otras personas mientras inicia una nueva etapa sentimental sería una falta de respeto hacia quien actualmente la acompaña.