Vanessa Terkes rompió su silencio y contó detalles de su relación con Milovan Radovic, productor y exesposo de la periodista Juliana Oxenford. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Vanessa Terkes rompió su silencio y contó detalles de su relación con Milovan Radovic, productor y exesposo de la periodista Juliana Oxenford. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Vanessa Terkes rompió su silencio y contó detalles de su relación con Milovan Radovic, productor y exesposo de la periodista Juliana Oxenford. Durante su aparición en “Magaly TV, la firme”, la actriz contó cómo se produjo el primer acercamiento entre ambos y qué fue lo que llamó su atención.

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