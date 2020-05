En las últimas semanas George Forsyth y Alejandra Baigorria han sido vistos juntos debido a que se unieron para llevar ayuda a los más necesitados, lo que provocó que se generaran rumores sobre un posible romance.

Y las especulaciones se avivaron luego que el alcalde de La Victoria no descartara tener un romance en un futuro con la empresaria, quien también ha manifestado su admiración por él.

En declaraciones para el diario Trome, Vanessa Terkes, la exesposa de George Forsyth, cuestionó el acercamiento del burgomaestre a Alejandra Baigorria.

"La gente se da cuenta de las cosas, el peruano no es tonto. ¿Ya vienen las elecciones, no? Ja, ja, ja... Mejor calladita me veo más bonita”, señaló.

Terkes contó que debido al brote del coronavirus (COVID-19) los trámites de su divorcio se paralizaron. “(El divorcio, ¿aún no se da?) Nada, se paralizó todo por la pandemia, pero yo estoy feliz y tranquila, tengo salud, trabajo, mi hija estará conmigo, estoy bendecida por todos lados”, aseguró.

Por otro lado, la también conductora de radio contó que durante la cuarentena viene brindado ayuda sociales “pero sin anunciarlo en redes ni tomándome fotos. Más bien de la mano de Dios y siempre cuidándome mucho”.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Mario Irivarren cuenta entre lágrimas cómo se contagió de virus

Coronavirus en Perú: Mario Irivarren cuenta entre lágrimas cómo se contagió de virus