Se acabó y punto. El rumor en torno a la finalización del romance entre Vania Bludau y Frank Dello Russo era cierto. La propia modelo peruana se comunicó con Rodrigo González para aclarar las cosas. No hay más relación entre ella y el abogado residente en EE.UU. Los motivos no están claros, pero ella dio a entender que no todo es lo que parece.

Como se recuerda, Vania Bludau y Frank Dello Russo mantuvieron una larga relación sentimental que fue ampliamente difundida en las redes sociales de ambos. Ella subía fotos en bikini junto al abogado. Él compartía instantáneas de sus viajes. Pero todo tiene su final. La tarde del viernes se especuló con que ella le habría terminado tras descubrir que Dello tiene una cuenta de Tinder, conocido mecanismo virtual para concretar citas amorosas y conseguir nuevas amistades.

En su inbox enviado a Rodrigo González vía Instagram, la ex integrante de “Combate” escribió lo siguiente:

"Ya quiero cortar esto de raíz. Me tomé unas horas para verificar esta información y desafortunadamente para mí es cierto. Eso fue solo la cereza del pastel. Lamentablemente las apariencias engañan y la única culpa es mía por mostrar lo mejor en redes sociales".

“No voy a explayarme hablando esta vez por respeto a mi familia y amigos que por este medios se están enterando y es una pena. Siento mucho los actos de los demás. Yo estoy tranquila y una vez más mirando hacia adelante”.

Como mencionamos en una nota previa, Vania Bludau eliminó todas sus fotos junto a Frank Dello Russo en Instagram. Además lo dejó de seguir en dicha red social. Él por su parte no ha hecho lo propio y continúa siguiéndola.

¿Se animará Vania a bloquear de sus redes a quien casi iba a ser su esposo?

En Instagram, Vania Bludau cuenta con tres millones de seguidores, siendo una de las modelos peruanas más populares.