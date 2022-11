Vania Bludau llamó la atención de sus seguidores de Instagram luego que confirmara que se volvió a dar una oportunidad en el amor, meses después de su polémica ruptura con el chico reality Mario Irivarren.

“Bella Vania ¿estás enamorada?”, preguntó uno de sus seguidores a la modelo, quien respondió con una fotografía donde se ve su sombra y la de un hombre, además escribió: “100%”.

Por otro lado, Bludau confirmó que se fue de Perú luego de su tratamiento para congelar óvulos. “No vivo full time en Perú desde el 2015, esta vez estuve en Lima por el tratamiento que me realicé. No sé cuándo regrese nuevamente”.

Asimismo, la modelo peruana se mostró feliz porque le va muy bien en su proceso de congelar óvulos. “Me fue súper bien, realmente estoy feliz por esta decisión y realmente si es posible volveré a hacer otra estimulación para congelar más”, explicó. “Creo que depende mucho de cada paciente, en mi caso me tuvieron que poner el rejuvchip”, añadió.

Vania Bludau se sumó a la lista de famosas que han optado por congelar sus óvulos

Semanas atrás, mediante sus redes sociales, la modelo reveló que volvería a Lima para iniciar el proceso de congelamiento.

“Muchas mujeres viven planeando sus vidas por andar mirando el reloj biológico. Confieso fui una de ellas, así mismo supe pensar dos veces antes de querer embarazarme solamente por la famosa frase: ‘Se te va a pasar el tren’”, empezó diciendo Vania en unos videos que compartió en su storie de Instagram.

“Tengo 32 años y no siento que ningún tren se me esté pasando, vivo mi vida plenamente y a mi tiempo. Quiero ser mamá algún día, aunque por ahora me hace feliz la idea de ser tía”, agregó la modelo.