Vania Bludau contó la historia detrás de ecografía mostrada

Luego de compartir en Twitter una ecografía de un supuesto embarazo, Vania Bludau reveló que la dueña de la imagen es su perra.

Aunque en un principio jugó al misterio e hizo comentarios que hacían suponer que estaba embarazada, finalmente en el programa "Calle 7" manifestó que será abuela, ya que su mascota está preñada.

"El papá no sabe, pero sé que lo va a entender. Se trata de una irresponsabilidad de ambas partes, pero siempre un hijo es una bendición. Es una irresponsabilidad porque actualmente estoy soltera y no tengo quien me ayude", comentó la artista, creando la duda de que estaba esperando un bebe.

Para luego precisar que se trataba de su mascota a la que quiere tanto, como si fuera un verdadero hijo.