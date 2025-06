Vania Bludau volvió a ser tendencia en redes sociales luego de lanzar varios comentarios cargados de ironía e indirectas dirigidas a Onelia Molina, tras la difusión de imágenes en las que la chica reality comparte una salida nocturna con el futbolista de la selección peruana, Anderson Santamaría.

Todo comenzó tras la emisión de un reportaje de Magaly TV La Firme, en el que se ve a Onelia y Santamaría compartiendo una cena en un restaurante de la Costa Verde, acompañados de algunos amigos. En las imágenes, ambos lucen muy cercanos, lo que desató una ola de especulaciones en redes sociales sobre un posible romance.

Ante el revuelo, Vania Bludau decidió sumarse a la conversación con su estilo directo. A través de su cuenta de TikTok, publicó un video participando en un trend de baile, donde recibió múltiples comentarios de sus seguidores aludiendo al escándalo. Una de ellas escribió: “Hermosa Vania, no dejes que Onelia se haga la vístima, cuando ella fue peor cuando estaba con Facundo y a la vez con Mario”. La exchica reality respondió con una frase ambigua pero contundente: “Tranquila, yo veo el FUTURO” , generando aún más comentarios.

Otro usuario comentó: “Ella haciéndose la víctima y ya sale con un futbolista jajajaja. Sigue brillando Vania, estás hermosa”, a lo que Bludau contestó sarcásticamente: “El que le escribe a todas” .

La polémica suma un nuevo capítulo con las respuestas sarcásticas de Bludau y los comentarios de los fans en redes. (Foto: Captura)

Por su parte, Onelia Molina no tardó en pronunciarse para aclarar su situación con el futbolista. A través de su pódcast Doble Sentido, explicó: “Por más que yo salga con una persona, amiga o amigo, no quiere decir que estoy empezando una relación sentimental. No quiero estar con nadie. No me siento lista ni preparada”.

La exchica reality aseguró que su prioridad actual es sanar emocionalmente y que, pese a las imágenes, no hay un romance en marcha. “Soltera por mucho tiempo” , sentenció.