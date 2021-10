Vania Bludau se salvó de ser eliminada de “Reinas del show” gracias a su arduo trabajo en la pista de baile y el apoyo de sus incondicionales seguidores. Sin embargo, pese a mantenerse en competencia, la modelo se mostró incómoda por el comentario de Santi Lesmes.

En conversación con la prensa tras su show, la modelo y exchica reality se mostró incómoda por los comentarios de Santi Lesmes hacia su presentación. Según dijo, el jurado está en “todo su derecho” de calificarla “como quiera”.

“Sobre su comentario, no tengo la boca tan grande como él porque dice que tenemos que abrir la boca más. Ya lo dijo, no me gusta hablar de los comentarios porque el puntaje está dado y hay que ver si paso o no”, señaló Vania.

“Esta gala ha sido totalmente distinta, yo no he estado en ‘Los reyes del playback’, esto era baile, pero si ahora han pedido que la reina haga imitación... Una vez bailé de Shakira y me llevé el mejor puntaje, si esta vez no les ha parecido están en todo su derecho, más que todo Santi, para calificarme como quiera”, agregó la pareja de Mario Irivarren.

Por otro lado, Vania Bludau también aclaró quienes son sus favoritas para alzar la copa de “Reinas del show” en su actual temporada. Si bien tiene ansias de ganar, asegura que existen favoritas por su performance.

“Yo jamás me he sentido confiada desde el día 1, para mí se la va a llevar Gabriela (Herrera) o Isabel (Acevedo), yo tengo que ser realista. No es dejarme, es darle el honor y respeto a lo que ellas hacen. Las dos me parecen unas capas, eso no es minimizarme, sino admirar a las demás”, precisó.

