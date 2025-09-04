Vania Bludau y Mario Irivarren fueron una de las parejas más mediáticas de la farándula nacional; sin embargo, no terminaron en los mejores términos y pasado el tiempo han decidido marcar una notoria distancia. La modelo recientemente fue consultada por unas declaraciones de su expareja, pero prefirió no hablar del tema.

En una reciente entrevista con “Amor y Fuego”, Vania Bludau fue consultada por las declaraciones de Mario Irivarren, quien dijo que sí desea tener hijos y formar una familia, pero en algunos años más.

“Llego de un viaje maravilloso por Europa y no he estado ni pendiente, ni cuando estoy en Lima, y menos cuando estoy de viaje”, respondió Vania Bludau tras ser consultada por las declaraciones de su expareja.

Modelo prefiere no opinar de su expareja Mario Irivarren. (Fuente: Amor y Fuego)

“No puedo opinar nada. (¿No hablaba contigo de hijos o de bebés?), ¿no hay algo más interesante para conversar?, ¿el tema es él?, qué pobre los temas que tienen. No sé, tampoco me interesa”, agregó, notablemente incómoda.

Como se recuerda, Vania Bludau fue señalada en la polémica separación de Mario Irivarren y Onelia Molina, hace algunos meses, cuando coincidieron en el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao. En aquella oportunidad, ‘Iri’ mencionó a su expareja y dijo que quería conversar con ella, lo que provocó el fin de su relación.

Ahora, Onelia Molina decidió darle una nueva oportunidad a Mario Irivarren y ambos lucen muy enamorados, tanto en sus redes sociales como en “Esto es guerra”. Incluso, el chico reality ha manifestado su deseo de formar una familia en el futuro.