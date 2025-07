Vania Bludau se cansó de ser señalada como la manzana de la discordia y la responsable de la ruptura entre Mario Irivarren y Onelia Molina, ya que considera injustos los señalamientos en su contra. Ahora, la modelo salió al frente para contar que le escribió a su expareja tras su separación.

En conversación con “Amor y Fuego”, Bludau reveló detalles del mensaje que le envió a su expareja, donde le exigió que contara la verdad sobre lo que pasó durante el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao.

“Me molesta que me hayan metido como la manzana de la discordia, cero que me interesa ese hombre… Cuando toma, se le olvida lo que hace”, explicó Vania Bludau, dejando en claro que su intención jamás fue causar problemas entre su ex y Onelia Molina.

Vania Bludau revela que le escribió a Mario Irivarren tras el fin de su relación con Onelia Molina. (Foto: Captura de video)

Tras los rumores que la vinculaban con Mario Irivarren y lo que sucedió en el matrimonio de sus excompañeros de reality, Vania explicó que le escribió a su expareja para manifestarle su incomodidad.

“Yo me harté y busqué el número de él (Mario Irivarren) y le dije: ‘oye qué cansancio, di la verdad, pero él nunca va a hablar ni nada’”, explicó Bludau, quien no obtuvo una respuesta de parte de su expareja.

“Me parece tonto de tu parte, pero ya cada quien con sus cosas”, fue el último mensaje que Vania le envió a Mario Irivarren, quien evitó responder a su mensaje. La misma Vania se encargó de mostrar los chats al medio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Como se recuerda, la relación de Mario Irivarren y Onelia Molina llegó a su fin tras los hechos sucedidos en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde el chico reality tomó en exceso y habló con Baigorria de su expareja Vania Bludau, quien también asistió al matrimonio.