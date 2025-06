La modelo Vania Bludau confirmó la autenticidad de una fotografía viral en la que aparece abrazando a Mario Irivarren en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Pese a que ambos negaron haberse cruzado o saludado, la imagen los muestra con una aparente confianza para abrazarse.

En conversación con “Amor y Fuego”, Bludau fue consultada por la fotografía viral y reconoció que es real. Eso sí, volvió a negar que ella haya sido la manzana de la discordia en la separación de Mario Irivarren y Onelia Molina.

“No, realmente, no tengo la culpa de nada. Yo sé que no soy culpable de que ellos (Mario Irivarren y Onelia Molina) hayan terminado. Me da risa los comentarios que puedan haber”, dijo Vania Bludau al ser consultada por su expareja.

“Ni quisiera me había acordado de que me había colgado de ese (Mario Irivarren)”, añadió la modelo al citado programa.

Vania Bludau rompe su silencio tras filtración de foto abrazando a Mario Irivarren en boda. (Foto: Captura de video)

Asimismo, la actual integrante de “Esto es guerra” pidió que les consulten a los protagonistas de la ruptura si es que realmente asistieron a la boda como pareja o si ya habían terminado su relación antes de la fiesta.

“Los protagonistas son ellos. Creo que yo salgo sobrando, pero creo que ellos no van a hablar de por qué terminaron y en qué momento terminaron. Ya están tergiversando un poco el contexto”, precisó.

De esta manera, Vania Bludau dejó entrever que Mario Irivarren y Onelia Molina ya habían terminado su relación antes del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao. “Esa es la pregunta. Esa es la verdadera pregunta”, dijo.