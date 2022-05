Vania Bludau se pronunció un día después que Mario Irivarren llegara al set de “Amor y Fuego” para referirse al episodio de violencia que la modelo habría sufrido durante su tiempo de relación.

En conversación con el programa “América Hoy”, Vania Bludau señaló que Mario Irivarren habría intentado minimizar el hecho de violencia. Además, aseguró que se siente más tranquila desde que puso punto final a su romance con el chico reality.

“Me ha dado pena verlo en televisión, siento que ha tratado de decir lo que es, a sus palabras, porque obviamente no se va a meter un tiro en la cien como... Si, soy agresivo. Sí, soy esto... Pero bueno, lo ha tratado de dar en sus palabras. No sé, como minimizando a veces”, precisó Bludau.

“Yo me siento tranquila desde el día que termino con Mario. La verdad, porque sí estuve cargando con un proceso fuerte que no era el que yo he tenido que haber cargado. Por querer arreglarlo, por querer solucionarlo y ayudarlo. Cuando te desprendes de una mochila, es como que ya”, agregó.

Asimismo, la exchica reality también reveló que conversó con Mario Irivarren y él le dijo: “Gracias”, tras exponer la situación de violencia que vivió con el exchico reality.

“A mi Mario me ha dicho gracias, Mario no me tiene rencor, no me tiene nada de eso porque siempre lo he querido ayudar y creo yo que esto le va a ayudar un poco más ¿no? A tener una relación a futuro mejor con quien sea que esté... O inclusive personal”, precisó.