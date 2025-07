Magaly Medina entrevistó a Vania Bludau para su podcast, donde no solo hablaron de su etapa en televisión, sino también recordaron momentos complicados de su vida, como su separación de Frank Dello Russo y su relación con Mario Irivarren.

Según contó Bludau, la relación que mantuvo con el chico reality no llegó a ser relevante para ella; sin embargo, fue una de las más mediáticas de la farándula peruana. “Mario Irivarren ahora no me interesa nada”, expresó.

Vania Bludau contó que, tras separarse de Frank Dello Russo, decidió cambiar su vida y se mudó a Lima para iniciar una nueva etapa. Según dijo, finalizó su compromiso con el empresario porque descubrió que tenía una cuenta de Tinder.

Vania Bludau y el anillo de compromiso que le dio Frank Dello Russo cuando le propuso matrimonio. (Foto: @vaniabludau)

Tras llegar a Lima, coincidió con Mario Irivarren y empezaron a salir, aunque Vania reconoce que no tenía muchas expectativas de aquella relación. “No tenía futuro”, aseguró Bludau, quien vio en el chico reality solo una forma de sobrellevar el dolor de su ruptura.

“La verdad es que no siento que haya tenido mucha suerte en el amor… Realmente era porque teníamos algo en común. No lo veía tan serio”, agregó sobre Mario Irivarren.

Vania Bludau y Mario Irivarren formaron una de las relaciones más mediáticas del Perú. (Foto: Instagram)

De esta manera, Vania Bludau espera dar por concluida cualquier especulación en torno a una reconciliación con Mario Irivarren, ya que su relación fue solo una etapa de transición, en la que buscó una ayuda para superar la ruptura de su compromiso con un hombre al que idealizaba.