La denunciante utilizó sus redes sociales para difundir capturas de pantalla, imágenes y registros de audio | Foto: Amor y Fuego (Captura)
La denunciante utilizó sus redes sociales para difundir capturas de pantalla, imágenes y registros de audio | Foto: Amor y Fuego (Captura)
Por Redacción EC

Ante la denuncia presentada por la ‘influencer’ chiclayana Maricely contra Bryan Bludau, acusándolo de presunto maltrato psicológico, manipulación y supuestas infidelidades tras el término de su relación de cinco años, Vania Bludau, hermana del denunciado, se pronunció.

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