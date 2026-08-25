Ante la denuncia presentada por la ‘influencer’ chiclayana Maricely contra Bryan Bludau, acusándolo de presunto maltrato psicológico, manipulación y supuestas infidelidades tras el término de su relación de cinco años, Vania Bludau, hermana del denunciado, se pronunció.

Y es que, Maricely utilizó sus redes sociales para difundir capturas de pantalla, imágenes y registros de audio de una supuesta discusión, afirmando que su expareja mantuvo relaciones paralelas en Lima, afectando su salud mental.

“Nadie me va a decir cómo sanar todo el daño que Bryan Bludau me hizo en estos 5 años. Todo el maltrato psicológico que recibí porque es lo que pasó: engañar, llamar loca, te inventas historias en tu cabeza, manipular”, expuso la joven.

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En tanto, consultada por ‘Amor y Fuego’, Vania negó las acusaciones y aseguró que la controversia tomó mayor relevancia por su exposición en televisión peruana, además de aclarar que nunca tuvo relación con la denunciante.

“Él no es personaje público, vive en Miami. Todo esto cuando se hace público es por mi culpa, porque trabajo en tele. Obvio que descarto que sea verdad porque conozco a mi hermano; si no fuera mi hermano, no saldría esta pelea tan boba”, declaró.

Respecto al audio difundido, la exbailarina sostuvo que la grabación no evidencia agresiones y lo comparó con experiencias personales de su pasado, como las que vivió junto a Mario Irivarren.

“Creo que es una pelea de cualquier pareja, no hay ningún maltrato ahí”, sostuvo la modelo, para luego añadir: “Yo, por ejemplo, que he sufrido de una agresión física, ni siquiera salí a hacer un descargo así tan fuerte. Con Mario (Irivarren) jamás dije nada”.

Por su parte, mientras Vania brindaba sus declaraciones, Bryan Bludau prefirió mantenerse en silencio y no emitir comentarios ante las cámaras.