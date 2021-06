Vasco Madueño responde a Guillermo Dávila: “Las disculpas se piden cara a cara”

El pasado sábado, el cantante venezolano Guillermo Dávila emitió un comunicado en el que se disculpaba con su hijo Vasco Madueño por haber negado su paternidad durante 19 años. Sin embargo, el joven le respondió con un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram.

El joven cantante peruano usó sus redes sociales para responder al cantante venezolano y señalarle que ese no es el modo de ofrecerle disculpas.

Guillermo Dávila pide perdón a Vasco Madueño y asegura que se hizo prueba de ADN

“Ya que Guillermo tuvo el descaro de escribir una nota de prensa, voy a aclarar algunos puntos y espero que sea la última vez... Él nunca me ha pedido perdón por nada en estos 19 años”, inició el joven.

“Las disculpas se piden mirando a los ojos, cara a cara, y no en una nota de prensa. Hablemos de hombre a hombre”, sentenció.

Asimismo, Madueño contó que el año pasado Dávila solo se comunicó con él por unos conciertos en el teatro del hotel María Angola, pero todo quedó en nada.

“En esa oportunidad pensaba recibirte con los brazos abiertos, quise darnos una oportunidad. Comenzó la pandemia y como ya no podías venir para hacer negocio, dejaste de comunicarte conmigo. Me dejaste en visto y me abandonaste una vez más”, relató.

Del mismo modo, Vasco Madueño contó que el músico lo volvió a llamar para hacerse una prueba de ADN, pero este no se concretó, pues él afirmó que dejó su ‘ADN’ en un laboratorio y nunca le dijo cuál.

“Lamentablemente reitero que no puedo confiar en ti, porque las cosas se tienen que hacer correctamente. Tú estás aquí por los miles de dólares que te han pagado y te pagarán, porque en 19 años nunca viniste a verme”, añadió.

