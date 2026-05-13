Si bien ha superado el cáncer una vez, la actriz Natalia Salas reconoció que continúa luchando para reducir el riesgo que la enfermedad aún representa, asegurando estar dispuesta a enfrentar cualquier complicación, incluso el someterse a los tratamientos necesarios con tal de ver crecer a su hijo.

Y es que, la recordada Andrea de ‘Al fondo hay sitio’, comentó que su batalla contra la enfermedad no ha terminado, pues diariamente debe lidiar con los efectos secundarios de su medicación.

Natalia Salas

En ese sentido, explicó que, a pesar de los dolores articulares y otros malestares físicos, se mantiene firme en su decisión de seguir todas las indicaciones médicas, pues tiene como principal motivación a su pequeño de 5 años.

“Voy a hacer lo que sea necesario para ver crecer a mi hijo”, afirmó durante su participación en el podcast " Cuestión de Cuestionar" , subrayando que no tiene problemas para someterse a procedimientos invasivos si estos aseguran su bienestar.

“Si debo quitarme órganos o someterme a más radiocirugías, lo haré”, aseguró la actriz, quien añadió que, pese a renunciar a tener más hijos, su prioridad es mantenerse con vida y continuar con sus proyectos personales y familiares.

Natalia Salas: Me detectaron diabetes en febrero

Por otro lado, la actriz también reveló que en febrero de este año fue diagnosticada con diabetes, lo que ha generado un cambio estricto en su alimentación.

Según relató, ha tenido que renunciar a ciertos alimentos y bebidas para controlar esta nueva condición, aunque precisó que prefiere enfocarse en los aspectos positivos de su presente.

“No puedo comer los chocolates buenazos, los vinos tampoco. No importa, no lo haré, pero viva”, comentó, para luego añadir que prefiere valorar las motivaciones que la impulsan a seguir trabajando y viajando en lugar de concentrarse en las limitaciones.