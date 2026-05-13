Resumen

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Señaló que, a pesar de los dolores articulares y otros malestares, sigue con determinación todas las indicaciones médicas | Foto: Archivo GEC
Señaló que, a pesar de los dolores articulares y otros malestares, sigue con determinación todas las indicaciones médicas | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Si bien ha superado el cáncer una vez, la actriz Natalia Salas reconoció que continúa luchando para reducir el riesgo que la enfermedad aún representa, asegurando estar dispuesta a enfrentar cualquier complicación, incluso el someterse a los tratamientos necesarios con tal de ver crecer a su hijo.

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