Vernis Hernández dio uno de los nuevos comentarios en torno a la reciente relación de Christian Cueva y Pamela Franco. Según dijo la salsera, la cantante y el futbolista están disfrutando el momento, pero “ahí no hay amor”.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Hernández aseguró que hasta el momento solo han confirmado los rumores que todos decían. Además, aclaró que, para ella, Franco y Cueva están “disfrutando del momento”.

“Es una locura esa relación, solo se ha confirmado lo que todos sabíamos por tantos rumores. Pero yo creo que ahí no hay amor, sino que están disfrutando el momento, hay mucha pasión y nunca han podido cerrar lo que tuvieron en el pasado”, aseguró Vernis Hernández.

“Yo espero que esta vez nos equivoquemos todos y que sean felices; sería bien para ellos... en caso contrario, todos volverán a señalarlos y les dirán ‘te lo dije’. Ella viene de haber terminado abruptamente su relación viendo un ampay y que ahora su nueva apuesta sentimental no funcione, entonces, la pasará muy mal”, añadió.

Pamela Franco enamorada de Christian Cueva

En una reciente entrevista, al ser consultada por lo que más le gusta del popular ‘Aladino’, la cantante de cumbia aseguró que es un gran bailarín. Por si fuera poco, aseguró que “no canta mal” y que uno de los puntos en común es que le gusta mucho la música.

“A mí me gusta como baila, si me preguntas a mí yo le pongo 10… Él no canta mal, tal vez no lo escuchen por ahí, él siempre canta, le gusta mucho la música y quizás tenemos eso en común. Tu compartes con él y siempre te estas riendo”, aseguró Franco a Radiomar.

Como se recuerda, la pareja hizo su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de Pamela Franco. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.

