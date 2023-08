La periodista Verónica Linares confesó que no es fanática del cantante mexicano Luis Miguel, por lo que no está emocionada por el concierto que el ‘Sol de México’ dará en Perú el 2024, ya que prefiere a Federico Salazar en lugar del músico.

“Yo no soy muy fan de Luis Miguel. […] A lo que me refiero es que no le hago mucho el seguimiento. Me parece una superestrella, un supercantante, pero no le hago mucho el seguimiento”, expresó la comunicadora.

¿Verónica Linares se declara fan de Federico Salazar?

En esa línea, la periodista Verónica Linares tras ser consulta por Edson Dávila ‘Giselo’, por la persona o artista al que sigue, ella se declaró fanática de su compañero de set, el periodista Federico Salazar.

¿Cuándo será el concierto de Luis Miguel en Lima?

Como se recuerda, Luis Miguel, destacado intérprete de Culpable o no, ofrecerá un concierto el 24 de febrero en Lima, es decir que presentará su Luis Miguel Tour 2023 en el Estadio Nacional.

CONOCE MÁS: Prensa argentina especula que Luis Miguel usó doble para sus conciertos

Las entradas estarán a la venta a partir del 10 y 11 de agosto en Teleticket. El costo de los boletos va desde los S/ 150 hasta los S/ 790.