La semana pasada, Verónica Linares anunció que solicitaría la vacuna contra la COVID-19 ya que padece una enfermedad que se encuentra en la lista de enfermedades raras y huérfanas del Ministerio de Salud (Minsa). Ahora, el último lunes reveló que recibió la primera dosis.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la conductora de América Noticias compartió una fotografía suya tras ser vacunada. Junto a la imagen compartió un breve mensaje donde narra su experiencia al ser inoculada.

“Una operación de emergencia hace 4 años, me puso en la lista para recibir la vacuna contra el COVID-19. Lloré de emoción”, escribió la periodista al empezar su tuit en la red social, donde cuenta con más de 1,6 millones de seguidores.

“Todo muy ordenando en el Parque de la Exposición @minsa @SisolSalud. Gracias Virgencita por ser siempre tan generosa conmigo”, añadió en su mensaje, el cual estuvo acompañada de una fotografía suya.

Una operación de emergencia hace 4 años, me puso en la lista para recibir la vacuna contra el Covid 19. Lloré de emoción 😭 Hoy fue mi primera dosis.

Todo muy ordenando en el Parque de la Exposición @minsa @SisolSalud.

Gracias Virgencita por ser siempre tan generosa conmigo. pic.twitter.com/O7VO9zhTzy — Verónica Linares (@VeroLinaresC) June 14, 2021

Como se recuerda, el pasado viernes 11 de junio, Verónica Linares utilizó sus stories de Instagram para confirmar que solicitaría la vacuna contra la COVID-19. “Hace cuatro años me dio una trombosis por una vena y me tuvieron que operar de emergencia, fue horrible. Por ese antecedente me voy a vacunar”, contó.

“No se me había ocurrido mirar entre la lista que había aplicado el Ministerio de Salud y ahorita de casualidad se me ocurrió ver. Llamé a mi doctor cardiovascular y me dice: ‘Sí, claro’. Voy a hacer el documento con el código de la enfermedad y el lunes me voy corriendo a vacunar”, añadió en sus stories.

Verónica Linares reveló que solicitará la vacuna contra la COVID-19.

Si bien no especificó cuál era el suyo, la lista de Enfermedades raras y huérfanas del Ministerio de Salud contempla dos padecimientos de este tipo: trombocitemia esencial y trombofilia primaria.

De esta manera, Verónica Linares se une a la lista de famosos y personalidades de la televisión que ya han recibido la vacuna contra la COVID-19. Magaly Medina, Melcochita, Viviana Rivas Plata, Mónica Delta, Melcochita, Guillermo Rossini, Efraín Aguilar, entre otros ya se han vacunado.

