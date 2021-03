Ernesto Pimentel preparó para “El reventonazo de la Chola” una parodia de América Noticias, espacio presentado por Verónica Linares y Federico Salazar.

En las grabaciones, se conoció que Linares estaba feliz con su imitación, puesto que Pimentel la caracteriza hasta el milímetro. Desde la presentación del noticiero, así como el desayuno que toma al lado de su colega Salazar, quien es caracterizado por Fernando Armas.

Te puede interesar: Verónica Linares compartió foto de su infancia y así reaccionaron sus fans

Linares señaló no sentirse molesta por la imitación, es más le parece muy buena. “Qué me va a molestar, si es divertidísimo. Me he matado de risa, está buenaza porque somos igualitas. Hasta mi esposo se confunde quién es quién”, señaló.

La periodista también contó que el mismo Pimentel le mandó fotografías de él cuando ya estaba caracterizado. Asimismo, habló de la “fama” que tienen ella y Federico Salazar por comer en el estudio de TV.

“Lo que pasa es que tenemos que tomar desayuno porque nos levantamos temprano”, explicó.

Linares reveló que ahora se desestresa con la red social TikTok. “Es muy divertido, a mi hijo le encanta y nos matamos de risa. Esto lo hago antes de la pandemia y en los momentos que se puede porque hay varias cosas que hacer también”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Verónica Linares muestra su indignación por caso de menor encontrada muerta en SJL

Verónica Linares muestra su indignación por caso de menor encontrada muerta en SJL