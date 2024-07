¿Despechada? La modelo peruana Luciana Fuster, actual Miss Grand International, se dejó ver coreando las frases de una lastimera canción, misma que fue tomada como una indirecta hacia su expareja Patricio Parodi.

“No han pasado dos semanas y ya me olvidaste, cómo hiciste, cómo sanas, cómo me miraste a los ojos”, cantaba Fuster en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Sin embargo, no fue lo único, minutos antes de la canción dijo: “Anoche, yo te vi, no sé quién, verte tan feliz, me dolió 100 %, que no entiendes el sentimiento, de amar a alguien y verlo feliz con otra infeliz, dime qué pasó”.

La modelo asistió al concierto de Corina Smith, una cantante venezolana con popularidad en ascenso. Fuster no fue sola, ya que estuvo acompañada por el comunicador Renzo Winder.

De ese modo, las frases que Luciana coreó en la presentación musical dejaron entrever que serían indirectas para su exnovio Patricio Parodi, con quien terminó su relación hace algunas semanas.

Asimismo, el chico reality fue captado en la misma discoteca donde estuvo Flavia Laos, su expareja antes de estar con Luciana Fuster, lo cual generó rumores de una posible reconciliación.

Aunque no estuvieron juntos, algunos videos de los hermanas de Patricio Parodi, publicaron videos con Laos. Por otro lado, el show de espectáculos “Amor y Fuego”, los captó saliendo del mismo recinto, pero separados.