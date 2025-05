Las polémicas en diversos programas de podcast siguen apareciendo. Esta vez, el influencer Sr. Pollito decidió romper su silencio para hablar de su salida de Vibra Good. Como se recuerda, él decidió abandonar el proyecto hace algunas semanas y no había dado ninguna explicación clara hasta el momento.

A través de sus redes sociales, el conocido Sr. Pollito rompió su silencio y decidió compartir un comunicado en redes sociales, explicando por qué se alejó de Vibra Good y aseguró que su salida estuvo relacionada con el ambiente hostil en el programa, en especial con su excompañera Wendy, conocida como Cries in Quechua.

El influencer fue claro al mencionar que el conflicto con Cries in Quechua no solo lo afectó de manera personal, sino también su “trabajo, relaciones con marcas y oportunidades profesionales”.

“Ya que el tema se ha comentado públicamente, quiero aclarar lo siguiente: decidí mantenerme en silencio sobre mi salida de Vibra Good porque asumí que un conflicto entre amigos no debía escalar ni trasladarse al entorno profesional. Me equivoqué”, explicó en su comunicado.

“Las mentiras que Wendy le comentó a Jean han cruzado una línea. No solo se distorsionaron hechos, sino que se afectó mi trabajo, relaciones con marcas y oportunidades profesionales. Me disculpé en su momento con las personas involucradas, pero no seguiré siendo parte de una narrativa en la que Cries in Quechua mezcla verdades a medias con omisiones convenientes y mentiras. Este tema dejó de ser personal cuando empezó a dañar profesionalmente a otras personas, incluyendo a Alexandra Morey y a mí. Yo ya conversé con Jean Villón y estamos bien”, agregó.

Como se recuerda, este pronunciamiento se produce luego que el influencer Jean Villón denunció públicamente que fue saboteado por Cries in Quechua, conductora de Vibra Good, quien habría impedido que llegue al programa.