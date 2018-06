La acusación de Valeria Bertuccelli contra su colega Ricardo Darín, al que señala de maltratarla psicológicamente, ha dado que hablar. En ese contexto se conoce cómo reaccionó el cantante Vicentico, esposo de la actriz.

En entrevista con el periodista Luis Novaresio, Bertuccelli comentó la reacción de su familia: "Gaby se la bancó muy bien. Florián (el hijo mayor) se la bancó muy bien, porque en mi casa tengo todos varones. La verdad fue muy '¿Cómo hacer para que me la banque yo?'".

Tras ello se supo cómo Vicentico se tomó la noticia que involucra a Ricardo Darín. "En su momento, muchas veces (Vicentico) estuvo a punto de querer ir a hablar, pero a la vez tanto yo que era 'no, no, no, esto lo resuelvo yo y no necesito que mi marido vaya a hablar con nadie'… y él que fue 'obvio, obvio, obvio, te entiendo y es genial'", contó.

LOS DETALLES DEL CASO

Ricardo Darín respondió a las acusaciones de Valeria Bertuccelli en un programa de televisión. Dijo que durante la época que ambos trabajaron en la obra "Escenas de la vida conyugal" tuvieron un momento de "desinteligencia", pero que ambos dieron el incidente por "superado".

Valeria Bertuccelli indica que Ricardo Darín difundió rumores falsos sobre ella, situación que le incomodó durante el desarrollo de la obra. Ella, eventualmente, dejó la producción y fue reemplazada por Érica Rivas.

Darín se excusó en caso haya hecho algo que haya incomodado a Bertuccelli. "Si tiene un malestar, le pido disculpas", dijo. También sostuvo que su colega no habría terminado de cerrar heridas en cuanto a la desavenencia.