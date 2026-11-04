Victoria de la Fuente habría pedido US$5.000 a periodista mexicano por información sobre Laura Bozzo. (Foto: Redes sociales)
Victoria de la Fuente habría pedido US$5.000 a periodista mexicano por información sobre Laura Bozzo. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Victoria de la Fuente, hija de la conductora peruana Laura Bozzo, habría solicitado US$5.000 a un periodista mexicano a cambio de brindar información sobre el estado de salud de su madre, quien permanece hospitalizada. La versión fue difundida por el programa ‘América Hoy’, que recogió los testimonios de comunicadores que intentaron contactarla para conocer la evolución médica de la presentadora.

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