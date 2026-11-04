Victoria de la Fuente, hija de la conductora peruana Laura Bozzo, habría solicitado US$5.000 a un periodista mexicano a cambio de brindar información sobre el estado de salud de su madre, quien permanece hospitalizada. La versión fue difundida por el programa ‘América Hoy’, que recogió los testimonios de comunicadores que intentaron contactarla para conocer la evolución médica de la presentadora.

Uno de los periodistas aseguró que escribió directamente a De la Fuente durante el último fin de semana para consultarle cómo se encontraba su madre. Sin embargo, según relató, recibió una respuesta en la que le habría solicitado dinero a cambio de información.

“Este fin de semana le escribí a Victoria para preguntarle cómo se encuentra y me pidió cinco mil dólares a cambio de contarme cómo estaba su mamá” , afirmó el comunicador, según el informe emitido por el espacio televisivo.

Otro periodista mexicano señaló que se comunicó con la hija de Bozzo para conseguir una entrevista exclusiva para el programa ‘Hoy’. De acuerdo con su versión, ella le consultó cuál era el presupuesto disponible para una conversación de ese tipo.

“Me puse en contacto con ella porque quería una entrevista exclusiva en Hoy y ella ha optado por preguntar cuál es el presupuesto que se maneja para una entrevista de este tipo”, sostuvo.

El comunicador agregó que el programa para el que trabaja no acostumbra pagar por entrevistas. “Entiendo que hay muchos gastos en torno a la salud de Laura. Ella está cobrando por entrevistas . Yo le dije que en ‘Hoy’ no pagamos por entrevistas”, manifestó.

Hasta el momento, Victoria de la Fuente no se ha pronunciado públicamente sobre estas declaraciones ni ha confirmado que haya solicitado dinero a cambio de brindar información sobre su madre.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

De acuerdo con el informe de ‘América Hoy’, inicialmente se comunicó que Laura Bozzo permanecía intubada luego de sufrir un shock séptico tras una intervención quirúrgica. El espacio televisivo también informó que la conductora enfrentaría un cuadro de neumonía y presentaría quistes en los riñones y el hígado.

Por su parte, el periodista mexicano Ernesto Buitrón señaló que la presentadora continúa hospitalizada, aunque habría sido trasladada a un área reservada del centro de salud.

“Está todavía delicada, hospitalizada, pero ya en un área reservada. Ha estado muy grave, es un milagro que siga viva” , manifestó.

Hasta ahora, no se han difundido mayores detalles oficiales sobre la evolución médica de Bozzo ni se ha confirmado si el supuesto pedido de dinero realizado por su hija estaría relacionado con los gastos de su hospitalización.

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