Viña del Mar: Prince Royce besó a presentadora del festival |VIDEO

Prince Royce, uno de los mayores representantes de la bachata a nivel mundial, cerró con broche de oro la cuarta noche del Festival Viña del Mar.

El artista, además de regalar al público de la Quinta Vergara lo mejor de su repertorio musical, le obsequió como regalo de cumpleaños a la presentadora del festival, Carolina de Moras, un beso en los labios.

Antes de ello, Prince Royce había hecho subir al escenario a dos jóvenes del público y a una de ellos también la premió con un beso.

La desenfadada presentación del artista estadounidense, responsable de temas como: "Sensualidad", "Darte un beso", "100 años", "El amor que perdimos", entre otros; fue ovacionada por el público.

Al final de su show, Prince Royce se llevó una Gaviota de oro y otra de plata. "Estoy muy agradecido con tanto cariño, no sé cómo devolverles todo lo que me han dado esta noche, me encantaría darles un beso a todas", comentó el artista tras recibir sus dos premios.