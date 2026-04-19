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La actriz Virma Flores atraviesa un gran momento en su vida profesional tras consolidarse con un rol protagónico en “Al fondo hay sitio”. (Foto: Captura de video / "Al fondo hay sitio")
La actriz Virma Flores atraviesa un gran momento en su vida profesional tras consolidarse con un rol protagónico en “Al fondo hay sitio”. (Foto: Captura de video / "Al fondo hay sitio")
Por Redacción EC

La actriz Virna Flores atraviesa un gran momento en su vida profesional tras consolidarse con un rol protagónico en “Al fondo hay sitio”, donde da vida a ‘Lorena’, la esposa de ‘Tito’. Según dijo, se siente feliz de pertenecer al equipo de la serie y da lo mejor de sí en cada grabación.

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