La actriz Virna Flores atraviesa un gran momento en su vida profesional tras consolidarse con un rol protagónico en “Al fondo hay sitio”, donde da vida a ‘Lorena’, la esposa de ‘Tito’. Según dijo, se siente feliz de pertenecer al equipo de la serie y da lo mejor de sí en cada grabación.

En recientes declaraciones al diario Trome, Virna Flores aseguró que vive un momento especial en su carrera al haberse sumado al equipo de “Al fondo hay sitio”, ya que es una serie que ha logrado consolidarse en la preferencia de los televidentes.

“Estoy bien contenta de estar en la familia de ‘Al fondo hay sitio’, de pertenecer a una serie que ha captado la atención del público y el corazón de la gente durante tantísimos años”, aseguró la actriz que da vida a la madre de ‘María Paz’ en la ficción de América Televisión.

La actriz Virma Flores atraviesa un gran momento en su vida profesional tras consolidarse con un rol protagónico en “Al fondo hay sitio”. (Foto: Instagram / "Al fondo hay sitio")

Asimismo, resaltó que su personaje en la serie es muy cambiante, ya que algunas veces actúa como la “única pensante” de la casa ‘Gonzales’; sin embargo, suele contagiarse del ánimo de sus familiares y termina haciendo locuras.

“… Lorena, a veces, cae chinche porque es la única pensante, ya que los Gonzales salen con sus disparates y son unos frescos; sin embargo, la gente los quiere. Lorena es una chica que tiene aspiraciones, mira hacia el futuro, pero en muchas ocasiones se contagia y se vuelve una Gonzales más”, precisó la actriz.

Como se recuerda, Virma Flores da vida a ‘Lorena’, una mujer trabajadora que llegó a la vida de ‘Tito’ para revelarle que tenían una hija juntos. Desde entonces, el personaje ha vivido constantes cambios, pero se ha mantenido en la preferencia del público.

Cabe resaltar que la serie “Al fondo hay sitio” se mantiene en lo más alto del rating nacional tras volver a la televisión hace algunos meses con una nueva temporada. Esta vez, parece que la historia está centrada en el pasado de la villana ‘Claudia Llanos’ y los secretos que descubrirá ‘Angelita’, su hija.