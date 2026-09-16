La llegada de Oriana Marzoli a ‘Volverías con tu ex? 2’ tendrá entre sus primeros conflictos un enfrentamiento con Austin Palao. En un adelanto del reality chileno, la participante venezolana cuestionó al cantante peruano por sus relaciones pasadas con Fran Maira y Flavia Laos, y afirmó que habría intentado cambiar la personalidad o las decisiones de sus exparejas.

El conflicto se inicia con el ingreso de Flavia Laos a la casa. Durante su presentación, Oriana identifica a la actriz como expareja de Austin Palao y relaciona de inmediato ese vínculo con Fran Maira, otra de las mujeres con las que el peruano mantuvo una relación.

“Flavia… la exnovia de Austin” , comenta Marzoli. Luego, dirigiéndose a Palao, le pregunta: “También la quisiste cambiar a ella como lo hiciste con Fran” . El cantante rechaza esa afirmación y responde: “No, jamás. Ella puede hacer lo que quiera” .

La propia Flavia Laos interviene en la conversación y respalda la postura de Oriana. “Fue lo mismo. La misma historia” , afirma la actriz frente a Austin.

A partir de esa respuesta, Marzoli sostiene que existiría un patrón en las relaciones sentimentales de Palao y vuelve a mencionar a Fran Maira. “Es como Fran. Es como patrón repetido” , expresa la venezolana. Luego, señala que ambas exparejas ya tenían sus propias características antes de relacionarse con el cantante.

“Ellas empiezan siendo estupendas y tú las quieres convertir en aburridas” , acusa Oriana. Austin niega sus afirmaciones y responde: “Está errado, todo lo que has dicho es falso” .

El intercambio continúa cuando Marzoli cuestiona que dos exparejas de Palao tengan, según ella, una percepción similar sobre sus relaciones con el cantante. “¿Cómo es posible que dos ex tuyas piensen exactamente lo mismo? Y yo pude corroborar una porque lo viví, aquí en mi cara” , sostiene.

Austin Palao cuestiona entonces los argumentos de la venezolana y afirma que ella no conoce todos los detalles de sus relaciones. “No tienes información real de lo que ha pasado, más allá del show” , señala.

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La discusión termina sin un acuerdo entre ambos. Oriana mantiene sus cuestionamientos y califica de “manipulador” a Palao, mientras el cantante niega las acusaciones formuladas durante la conversación.

El adelanto también muestra que la participación de Oriana Marzoli en ‘Volverías con tu ex? 2’ incluirá enfrentamientos con otros integrantes del reality, entre ellos Rai Cerda, Guarén y Nico Solabarrieta.