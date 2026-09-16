Oriana Marzoli y Austin Palao protagonizan tenso cruce en "Volverías con tu ex? 2". (Foto: Redes sociales)
Oriana Marzoli y Austin Palao protagonizan tenso cruce en "Volverías con tu ex? 2". (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La llegada de Oriana Marzoli a ‘Volverías con tu ex? 2’ tendrá entre sus primeros conflictos un enfrentamiento con Austin Palao. En un adelanto del reality chileno, la participante venezolana cuestionó al cantante peruano por sus relaciones pasadas con Fran Maira y Flavia Laos, y afirmó que habría intentado cambiar la personalidad o las decisiones de sus exparejas.

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