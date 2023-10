Lo sorprendieron. Durante la emisión del programa deportivo de Internet “A presión”, el exfutbolista Waldir Sáenz se mostró desconcertado, preocupado y con pocas intervenciones verbales.

La reacción que Sáenz tuvo se dio justo en el momento exacto en el Magaly TV la Firme emitió unas imágenes en las que se lo ve ingresando a la casa de una mujer que no es su esposa y con quien habría pasado la noche.

En ese sentido, el goleador histórico de Alianza Lima se quedó callado mientras que sus compañeros de set Marko Ciurlizza, Carlos Galván, Gustavo Roverano y Bruno Cavassa hablaban de temas deportivos.

Saénz revisaba constantemente su equipo celular, incluso posteriormente se vio que Waldir coloca su teléfono en posición horizontal y se nota ligeramente que estaba reproduciendo un video.

Mientras que los otros comentaristas seguían con su conversación, un seguidor del programa comentó “Nero, qué hiciste”, despertando la curiosidad de los panelistas, por lo que cuestionaron a Sáenz quien prefirió no responder y seguir mirando su teléfono.

Waldir Saénz se mostró desconcertado y con evidente preocupación durante la emisión del programa "A presión". En simultáneo, "Magaly TV la Firme" emitía un "ampay" en el que se lo ve con otra mujer que no es su esposa

De ese modo, el exfutbolista se mantuvo durante toda la transmisión de A presión: callado, al margen de la conversación y con un evidente nerviosismo.

¿Cómo fue el “ampay” de Waldir Sáenz?

El programa de Magaly Medina reveló que Waldir Sáenz pasó la noche en el departamento de una mujer que no era su esposa, se trata de Miluska Yacila. Ella sería hincha de Universitario de Deportes, tiene 38 años y vive en San Miguel.

Luego de pasar la noche en la casa de Yacila, el “pelotero” se retiró con tumbo a su casa, sin antes tomarse fotos con algunos transeúntes. Al llegar a su vivienda en el Centro de Lima, saludó a su esposa e ingresó.

“Siempre lo he escuchado decir que las cosas que he pasado yo eran cosas “armani”. Bueno, que no diga mucho no más porque nada de eso es cierto. No hemos puesto nada de más, ustedes interpreten”, dijo la Urraca.