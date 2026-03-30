Wendy Sulca se pronunció luego de ser duramente criticada por compartir una publicación de ‘mal gusto’ como despedida al cómico Manolo Rojas, quién falleció el pasado viernes 27 de marzo. En redes sociales se cuestionó la falta de sensibilidad ante la situación.

La cantante Wendy Sulca sufrió una ola de críticas luego de realizar un post en sus redes sociales tras enterarse de la muerte del Manolo Rojas. Inmediatamente después salió a pedir perdón por el error y dijo que la publicación no la realizó ella, sino su equipo de trabajo.

“Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por el video publicado recientemente en mis redes por un miembro de mi equipo de trabajo. En cuanto fui consciente del contenido, procedí a eliminar la publicación de inmediato, dado que no era lo más apropiado”, comentó la cantante a través de “X”.

El polémico post se originó mediante su cuenta oficial en “X”, donde Sulca cometió un error al escribir el nombre del humorista, a quien llamo “Monólogo Rojas”, lo que generó rechazo inmediato entre los usuarios. A esto se sumó la inclusión de una escena ficticia en la que el personaje de Manolo Rojas moría, lo que aumentó las críticas.

Pocas horas después de su publicación, la cantante decidió eliminarla; sin embargo, la situación ya había escalado a duras críticas en su contra. Algunos usuarios consideraron que el contenido era inapropiado y más aun tratándose de un momento sensible.

Asimismo, la cantante lamentó lo sucedido y reiteró su respeto hacia la memoria de Manolo Rojas y su familia. Según explicó, su intención siempre fue rendir un homenaje al cómico.

Wendy Sulca compartió un post a través de su cuenta oficial en “X” , ”, lo que generó rechazo inmediato entre los usuarios. (Foto: Cuenta oficial "X" de Wendy Sulca))

“Nuestra única intención fue recordar y rendir homenaje a una persona a la cual guardo gran cariño y admiración. Agradezco mucho su comprensión y quiero dejar este mensaje por respeto a sus seres queridos”, señaló en su mensaje en redes sociales.