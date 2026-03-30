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Wendy Sulca se disculpa tras polémica publicación por muerte de Manolo Rojas. (Foto: Instagram)
Wendy Sulca se disculpa tras polémica publicación por muerte de Manolo Rojas. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Wendy Sulca se pronunció luego de ser duramente criticada por compartir una publicación de ‘mal gusto’ como despedida al cómico Manolo Rojas, quién falleció el pasado viernes 27 de marzo. En redes sociales se cuestionó la falta de sensibilidad ante la situación.

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