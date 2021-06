El actor cómico Willy Hurtado, más conocido como ‘Cholo Willy’, falleció el pasado viernes 4 de junio a causa de complicaciones por el COVID-19. Tras su deceso, amigos y colegas se despidieron de él, entre ellos, el actor cómico Tulio Loza.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el popular ‘Cholo de acero inoxidable’ manifestó su pesar por la muerte de su colega y recordó que, en 2020, ambos trabajaron juntos en su programa “Tulio presidente”, que se emitía por Willax TV.

“Me siento muy triste, me apena su partida. Este virus se está llevando a mucha gente talentosa y ya cuando te toca el entorno más cercano, el miedo se va apoderando de ti. No creo que ningún ‘cholo de acero’ no sienta que el piso se le mueve por este mal”, manifestó al citado medio.

“(Trabajamos juntos) en el programa ‘Tulio Presidente’, él hacia el personaje del ‘Chauchilla’, muy responsable con su trabajo, con una chispa y agilidad a flor de piel para seguir los libretos, muy talentoso”, añadió.

Asimismo, colegas del mundo del entretenimiento como Román Gámez, ‘El tío Ronco’, y Manolo Rojas utilizaron sus redes sociales para despedirse del humorista Willy Hurtado.

“Hermano Willy Hurtado, luchaste hasta el final, tenía esperanza… tus amigos estuvimos pendientes y nos unimos en oración con la familia, el tío Ronco, Nicho Ortiz, Julio Landauro y Los Roperos. Hay un gran dolor por tu partida… ‘atirrín’”, publicó Manolo Rojas en su cuenta de Facebook.

Conforme a los criterios de Saber más





VIDEO RECOMENDADO

Mariella Zanetti se desmayó al saber que Guillermo Dávila estará en ‘La Voz Perú’

La actriz, Mariela Zanetti, fue la invitada especial del programa ‘Mujeres al mando’. Durante el matinal de Latina confirmaron la presencia del cantante Guillermo Dávila como uno de los entrenadores de la nueva temporada de ‘La Voz Perú', algo que emocionó mucho a la exvedette quién no pudo aguantar más y se ‘desmayó’ de alegría. (Video: Latina TV)