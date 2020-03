Angie Pajares, madre de la actriz Ximena Hoyos, apareció este miércoles en el programa “Mujeres Al Mando” para contar que fue víctima de una agresión física por parte de su expareja, Hugo Castro Muñoz, un maestro de artes marciales.

La también deportista hizo primero una denuncia en su cuenta de Instagram donde cuenta a detalle el momento que pasó en su departamento por parte de su expareja, con quien hace casi un año no mantiene la relación.

Pajares contó que ella logró escapar del escenario, donde también se encontraba una mujer que la ayuda con la limpieza y sus hijos menores. Llamó a la policía pero no la atendieron.

“Esta persona logró salir del departamento y toda la noche estuve llamando a la policía. Me decían que no atendían domingo, me dejaban en espera”, agregó.

La madre de Ximena Hoyos señaló que Hugo Castro pensó que no lo iba a denunciar por su imagen en redes sociales y su hija. “No, porque el que calla otorga y yo no pienso callar”, sentenció Pajares.

Del mismo modo señaló que su expareja es profesor de Jiu-Jitsu y es cinturón negro. “Él te puede agredir sin dejar alguna marca en el cuerpo. Ellos hacen sumisiones, te puede ahorcar, lo que sabe de artes marciales mixtas es un arma y no sabe utilizarla”, advirtió.

Finalmente afirmó que en la comisaría no la escucharon y liberaron a su agresor debido a que en el momento que ella se defendió le dejó arañones en el cuerpo que él alegó como violencia, sin tomar en cuenta su conocimiento en artes marciales. “Fui a la comisaria a que me dieran mis reservas, a ser escuchada y me trataron con una basura”, denunció.

