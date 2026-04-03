Ximena Hoyos se volvió en el centro de atención luego de ser captada en un viaje junto a Mario Irivarren, quien recientemente terminó su relación con Onelia Molina tras haberle sido infiel. Al respecto, la actriz e influencer se pronunció y aclaró que ella solo es amiga del chico reality.

Al ser abordada por las cámaras de “Amor y Fuego”, Ximena Hoyos aclaró que no tiene nada que ocultar y que ella mantiene una larga amistad con Mario Irivarren, por lo que no tuvo problemas en viajar con él y un amigo más hacia el sur de Lima.

Según explicó Hoyos, el viaje se dio en un contexto de confraternidad y amistad con Mario Irivarren, no con alguna intención romántica.

“Fue un plan de la nada. Me preguntó qué planes el fin porque sí somos amigos, sí hablamos y todo; y yo le dije: ‘Si quieres ir a Paracas, vamos con Raúl. No veo nada de malo y también obviamente pensé: ‘A Mario lo siguen hasta el baño, ¿me seguirán? Ya pues, no tenemos nada que ocultar”, dijo al citado medio.

En la misma línea, Ximena Hoyos fue consultada por si existe la posibilidad de iniciar una relación romántica con el exintegrante de “Esto es guerra”, a lo que respondió: “¿Con Mario? ¡Imagínate! Imposible”.

De esta manera, Ximena Hoyos descartó que exista interés amoroso por Mario Irivarren, pero si dejo en claro que su amistad se mantiene vigente pese a las críticas en su contra, las cuales han incrementado en redes sociales tras la viralización de las imágenes al lado del ex ‘EEG’.

Ximena Hoyos y Mario Irivarren viajan juntos a Paracas. (Foto: Instagram / Mario Irivarren)

En un reciente intercambio en redes sociales, Ximena Hoyos respondió con firmeza a un seguidor que le increpó por su viaje con Irivarren. “O sea uno tiene que dejar de ser amigo de alguien por los errores que comete… Así nadie tendría amigos ni amigas”, escribió en los comentarios de su post.