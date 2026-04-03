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Ximena Hoyos aclaró que mantiene una amistad con Mario Irivarren y descartó que existe una relación sentimental. (Foto: Instagram / Ximena Hoyos - Mario Irivarren)
Ximena Hoyos aclaró que mantiene una amistad con Mario Irivarren y descartó que existe una relación sentimental. (Foto: Instagram / Ximena Hoyos - Mario Irivarren)
Por Redacción EC

Ximena Hoyos se volvió en el centro de atención luego de ser captada en un viaje junto a Mario Irivarren, quien recientemente terminó su relación con Onelia Molina tras haberle sido infiel. Al respecto, la actriz e influencer se pronunció y aclaró que ella solo es amiga del chico reality.

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